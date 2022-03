Heizkosten FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Statistisches Landesamt NRW-Preise für Energie und Lebensmittel deutlich gestiegen Von dpa | 17.03.2022, 10:34 Uhr | Update vor 12 Std.

In Nordrhein-Westfalen sind die Preise für Energie in den vergangenen zwei Jahren um 24,6 Prozent gestiegen. Die Preise für Lebensmittel erhöhten sich zwischen Februar 2020 und Februar 2022 um 7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise um 6,7 Prozent.