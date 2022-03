Flughafen FOTO: Christoph Schmidt Kindernachrichten Ohne Kontrolle kein Flug Von dpa | 14.03.2022, 14:40 Uhr | Update vor 7 Std.

Wer mit dem Flugzeug fliegen will, wird kontrolliert. Das ist an allen Flughäfen so. Sicherheitsleute überprüfen das Gepäck und ob jemand möglicherweise etwas bei sich trägt, das gefährlich ist.