Ölbohrinsel FOTO: Sue Ogrocki Rohstoffe Ölpreise steigen wieder etwas Von dpa | 16.03.2022, 08:49 Uhr | Update vor 9 Std.

Die Ölpreise sind zuletzt unter anderem wegen des Kriegs in der Ukraine und der Corona-Entwicklung in China deutlich gestiegen. Nach einem Rückgang in den vergangenen Tagen ziehen sie nun wieder leicht an.