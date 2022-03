Smartphone FOTO: Hauke-Christian Dittrich Kundenbeschwerden Verbraucherzentrale überprüfte Telefonshops Von dpa | 14.03.2022, 02:36 Uhr | Update vor 20 Std.

Nach zahlreichen Kundenbeschwerden über schlechte Beratung hat die Verbraucherzentrale fast 200 Telefonshops in Nordrhein-Westfalen überprüft. Dabei seien „gravierende Mängel im Verbraucherschutz“ aufgefallen, sagte eine Sprecherin der Verbraucherzentrale. Die genauen Ergebnisse der landesweiten Stichprobe werden am Montag (10.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Essen präsentiert.