Vorpommern-Greifswald Vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter rauben 17.000 Euro Von dpa | 17.03.2022, 06:06 Uhr

Ein Mann aus Greifswald ist von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern um 17.000 Euro betrogen worden. Über einen Anruf bei dem 57-Jährigen bekamen die Trickbetrüger am Mittwoch Zugriff auf den Computer des Mannes, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Darüber erschlichen sich die Gauner Informationen zu seinem Konto und konnten so das Geld erbeuten. Die Polizei ermittelt nun wegen bandenmäßigen Betrugs.