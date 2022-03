Warnstreik FOTO: Friso Gentsch Luftverkehr Warnstreik am Flughafen: Großteil der Flüge gestrichen Von dpa | 15.03.2022, 08:29 Uhr | Update vor 14 Std.

Wegen eines Warnstreiks der Sicherheitskräfte fällt am Hamburger Flughafen am Dienstag ein Großteil der Flüge aus. 54 der 87 geplanten Abflüge seien bislang gestrichen worden, teilte eine Sprecherin am Morgen mit. Von 89 geplanten Landungen seien bisher 18 aus dem Flugplan genommen worden.