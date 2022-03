Warnstreik FOTO: Friso Gentsch Tarifkonflikt Warnstreik: Zahlreiche Flugausfälle in Köln und Düsseldorf Von dpa | 14.03.2022, 07:49 Uhr | Update vor 13 Std.

Wegen eines ganztätigen Warnstreiks von Beschäftigten in der Passagierkontrolle fallen an diesem Montag an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf zahlreiche Flüge aus. In Düsseldorf seien bereits rund 160 der ursprünglich geplanten rund 290 Flüge abgesagt worden, teilte der Airport am Morgen mit. Am Flughafen Köln/Bonn wurden nach Angaben des Airports 94 der geplanten 136 Ankünfte und Abflüge gestrichen. „Über den Tag finden nur 10 Abflüge statt“, teilte der Flughafen mit.