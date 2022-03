Die Dampfschwaden über dem Kühlturm des Kernkraftwerks Emsland sind bald Geschichte. FOTO: Ludger Jungeblut Kraftwerke Lingen und Brokdorf Vom Anfang und Ende der Kernkraft - und einem Symbol für Atomkraftgegner Thomas Pertz und | 17.03.2022, 14:40 Uhr Von Nina Kallmeier | 17.03.2022, 14:40 Uhr

Im emsländischen Lingen hat die kommerzielle Produktion von Atomstrom in Deutschland einst 1968 begonnen. Dort wird sie 54 Jahre später enden. Das noch verbleibende Kernkraftwerk Emsland gehört zu den drei letzten in Deutschland. In Schleswig-Holstein ist Atomstrom schon Geschichte. Wie sieht es vor Ort aus?