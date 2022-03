Autobahn FOTO: Fabian Sommer Verkehr A24-Anschluss von März bis Juli teilweise gesperrt Von dpa | 15.03.2022, 18:06 Uhr | Update vor 4 Std.

Wegen der Instandsetzung der Autobahn 24 in Richtung Berlin wird die Auffahrt Neustadt-Glewe zwischen März und Juli gesperrt. „Die Abfahrt aus Richtung Hamburg und die Auffahrt in Richtung Berlin ist in dieser Zeit nicht möglich“, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag in Hohen Neuendorf mit.