Diebstahl Diebe bocken in Vorpommern Autos auf und stehlen alle Räder Von dpa | 16.03.2022, 11:49 Uhr

Im Süden Vorpommerns sorgen Autorad-Diebe für Verunsicherung. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurden in der Nacht gleich zwei Autos in Storkow und Penkun (Vorpommern-Greifswald) aufgebockt und jeweils alle vier Räder entwendet. In Storkow fand der Besitzer seinen Wagen am Morgen auf dem Parkplatz auf Steinen aufgebockt vor. In Penkun hatten die Täter Holzklötze zum Aufbocken verwendet, dort stand der betroffenen Wagen ebenfalls auf einem Parkplatz. Der Gesamtschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.