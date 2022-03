Fahrschule FOTO: Swen Pförtner Polizei Fahrschüler verpasst Fahrlehrer nach Ermahnung Faustschlag Von dpa | 16.03.2022, 13:06 Uhr | Update vor 4 Std.

Ein Fahrschüler hat im Sauerland seinem Fahrlehrer einen Faustschlag verpasst, nachdem dieser ihn ermahnt hatte. Der 25-Jährige war nach Angaben der Polizei am Dienstag mit seinem Ausbilder im Ort Plettenberg unterwegs, als er in einer 30er-Zone unerlaubte 40 Stundenkilometer fuhr. Der Fahrlehrer habe ihn daraufhin ermahnt. Der Schüler reagierte den Angaben zufolge aber denkbar unsouverän auf die Kritik: Er hielt den Wagen an, schlug seinem Fahrlehrer ins Gesicht, stieg aus und ging zur Beifahrertür. Als er diese nicht öffnen konnte, zog er davon.