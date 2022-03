Krankenwagen FOTO: Hendrik Schmidt Mecklenburgische Seenplatte Hund attackiert 84-jährige Radlerin: Nach Sturz in Klinik Von dpa | 16.03.2022, 17:39 Uhr | Update vor 16 Std.

Bei einer Hundeattacke in Neubrandenburg ist eine 84-jährige Radfahrerin verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, fuhr die Seniorin am Mittwoch gerade an der Tierhalterin vorbei, als deren Hund - ein Australian Shepherd - die Radlerin attackierte und biss. Die Frau stürzte den Angaben zufolge mit dem Rad und erlitt Kopfverletzungen. Sie kam in eine Klinik. Unklar sei, warum der Hund zwar an der Leine war, aber keinen Maulkorb trug. In einem Dorf bei Parchim hatten am 11. März drei Hunde einen Fünfjährigen angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Das Kind ist laut Polizei inzwischen außer Lebensgefahr.