Unfall FOTO: Stefan Sauer Unfall Lkw kracht in Pkw: Mehrere Verletzte nach Unfall auf A3 Von dpa | 15.03.2022, 17:26 Uhr | Update vor 2 Std.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Sankt Augustin in Fahrtrichtung Oberhausen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie und zwei weitere Beteiligte kamen in ein Krankenhaus. Ein 68-jähriger Lkw-Fahrer sei am Dienstagnachmittag am Ende eines Staus in einen Pkw aus den Niederlanden gekracht, teilte ein Polizeisprecher mit.