In der pendlerarmen Zeit der Osterferien plant die Deutsche Bahn (DB) in Nordrhein-Westfalen erhebliche Neubau- und Sanierungsarbeiten. Vom 8. April (23.00 Uhr) bis 22. April (21.00 Uhr) gelten im NRW-Bahnverkehr umfangreiche Fahrplanänderungen, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. In diesem Zeitraum müssen sich Bahn-Reisende vor allem im Regionalverkehr des Ruhrgebiets und Rheinlands auf zahlreiche Beeinträchtigungen wie Verspätungen, Umleitungen und Zugausfälle in Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Essen und Bochum einstellen. Für zahlreichen Strecken richtet die Bahn in dieser Zeit Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.