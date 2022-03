Urlaub in Europa: Diese Corona-Regeln gelten FOTO: Jan Woitas Andere Länder, andere Regeln Urlaub in Europa: Diese Corona-Regeln gelten Von dpa | 18.03.2022, 19:15 Uhr | Update vor 6 Std.

Covid-Maßnahmen werden in Europa immer weniger, doch sie sind nur selten komplett abgeschafft. Während Touristen in Frankreich keine Maske mehr tragen müssen, gehört sie in Spanien noch zum Alltag.