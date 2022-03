Blaulicht FOTO: David Inderlied Hamburg Zwei Frauen durch mutmaßliche Lauge in Bussitzen verletzt Von dpa | 15.03.2022, 05:21 Uhr | Update vor 9 Std.

Zwei Frauen haben sich durch eine bislang unbekannte Lauge in Bussitzen schwere Hautverletzungen zugezogen. Beide Frauen hätten sich in dem jeweiligen Bus hingesetzt, dann den nassen Sitz und unmittelbar danach Schmerzen im Gesäßbereich bemerkt, teilte die Polizei am Dienstag mit.