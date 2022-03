Blaulicht FOTO: Patrick Pleul Gütersloh 25-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall in Rheda-Wiedenbrück Von dpa | 17.03.2022, 09:40 Uhr | Update vor 13 Std.

Ein 25-jähriger Arbeiter ist bei der Renovierung einer Produktionshalle in Rheda-Wiedenbrück ums Leben gekommen. Der Mann habe sich selbst mit einer Arbeitsbühne in der Halle in die Höhe gefahren, berichtete die Polizei in Gütersloh am Donnerstag.