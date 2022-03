Blaulicht FOTO: David Inderlied Borken 32-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Bocholt Von dpa | 14.03.2022, 11:45 Uhr | Update vor 10 Std.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Bocholt ist ein 32-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach Mitteilung der Polizei des Kreises Borken von Montag war der Mitarbeiter einer Firma bei Wartungsarbeiten von einer Maschine getroffen worden. Diese hatte sich am Sonntag laut Polizei aus ungeklärter Ursache schlagartig herabgesenkt. Die Untersuchungen der Behörden im westlichen Münsterland zum Hergang des Unfalls dauern noch an.