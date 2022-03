Blaulicht FOTO: Robert Michael Ludwigslust-Parchim Reparateur bricht auf Stalldach ein: Schwer verletzt Von dpa | 14.03.2022, 12:32 Uhr | Update vor 10 Std.

Bei der Untersuchung eines Sturmschadens auf einem Stalldach ist ein 38-jähriger Mann in Techentin (Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, brach der selbständige Handwerker am Samstag an einem Lichtschacht des Rinderstalles im kleinen Ortsteil Below plötzlich durch und stürzte fast acht Meter in die Tiefe. Ein Kollege fand den Mann und rief die Rettungskräfte.