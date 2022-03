Erbschaft Finanzamt melden FOTO: Laura Ludwig Anzeigepflichtig Erbschaft muss dem Finanzamt gemeldet werden Von dpa | 16.03.2022, 04:20 Uhr | Update vor 13 Std.

Ob Erbschaft, Vermächtnis oder Schenkung: Das Finanzamt will detailliert informiert werden, wer von wem was und in welchem Wert bekommt. Doch wie stellt man's an?