Neues Gesetz Diese Corona-Schutzregeln gelten ab Sonntag Von dpa | 18.03.2022, 19:51 Uhr

Am Sonntag laufen viele der Regeln, an die wir uns mittlerweile gewöhnt haben, aus. Doch Maßnahmen zum Basisschutz bleiben erhalten, ebenso die Möglichkeit wieder strengerer Regeln in Hotspots.