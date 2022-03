MV-Verbraucherschutzministerin Bernhardt FOTO: Jens Büttner Verschwendung Ministerin: Unverdorbene Lebensmittel nicht wegwerfen Von dpa | 14.03.2022, 14:45 Uhr | Update vor 7 Std.

Verbraucherschutzministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. „Es ist nicht notwendig, unverdorbene Lebensmittel zu entsorgen“, sagte die Ministerin am Montag in Schwerin. Dies fange beim bedarfsgerechten Einkauf an und setze sich bei Lebensmittelspenden fort.