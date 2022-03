Ungeimpfte Pflegekräfte: Was können Heimbewohner tun? FOTO: Tom Weller Teil-Impfpflicht Ungeimpfte Pflegekräfte: Was können Heimbewohner tun? Von dpa | 16.03.2022, 14:12 Uhr | Update vor 3 Std.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht heißt es seit dem 15. März in Gesundheitsberufen und somit auch in Pflegeheimen. Doch was, wenn Pflegekräfte ungeimpft sind? Welche Möglichkeiten haben Heimbewohner?