Zecken-Alarm in Solingen FOTO: Patrick Pleul Gesundheit Zecken-Gefahr: Region als FSME-Risikogebiet eingestuft Von dpa | 20.03.2022, 08:51 Uhr | Update vor 2 Std.

Erstmals hat das RKI eine Region in Nordrhein-Westfalen auf die Liste der FSME-Risikogebiete gesetzt. In Solingen waren in jüngerer Zeit mehrere Menschen an der gefährlichen Hirnhautentzündung erkrankt, die durch Zecken übertragen wird.