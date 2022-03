Eine Kragenbärin FOTO: Kristina Steiner Tierschutz Bärin aus Auffangstation gerettet: Neue Heimat im Norden Von dpa | 17.03.2022, 18:07 Uhr | Update vor 4 Std.

Vor dem Krieg in der Ukraine flüchten nicht nur Millionen Menschen. Auch Tiere werde aus den Gefahrenzonen in anderen Ländern in Sicherheit gebracht. So auch eine Bärin aus Kiew, die jetzt in Schleswig-Holstein eine neue Heimat finden durfte.