Ludwigslust-Parchim | 14.03.2022

Der fünfjährige Junge, der am Wochenende in Ziegendorf (Ludwigslust-Parchim) von drei Hunden angefallen worden war, ist nicht mehr in Lebensgefahr. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag in Ludwigslust sagte, wurde das Kind nach der Attacke am späten Freitagnachmittag in einer Klinik operiert und befindet sich nach Angaben der Familie auf dem Weg der Genesung.