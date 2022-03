Haustiere FOTO: Sebastian Gollnow Kriegsflüchtlinge Kommunen: Geflüchtete sollen Haustiere untersuchen lassen Von dpa | 17.03.2022, 06:20 Uhr | Update vor 3 Std.

Mehrere Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen haben Geflüchtete aus der Ukraine dazu aufgerufen, ihre mitgebrachten Haustiere untersuchen zu lassen. So soll vor allem die Gefahr einer Tollwuteinschleppung reduziert werden, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung des Veterinäramtes Unna von Montag. „Wer gerade vor dem Krieg flieht, hat ganz anderen Sorgen und weiß vielleicht nicht, dass eine Pflicht für die Tollwut-Impfung besteht“, erklärte ein Sprecher. Auch die Stadt Essen und der Kreis Viersen riefen Geflüchtete dazu auf, ihre Hunde, Katzen oder Frettchen von einem Tierarzt untersuchen und gegebenenfalls nachimpfen zu lassen.