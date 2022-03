Sonne auf Rügen FOTO: Stefan Sauer Warnlaut-Aktion Kühlungsborn will Möwen mit Lautsprechern vertreiben Von dpa | 15.03.2022, 11:53 Uhr | Update vor 10 Std.

Das Ostseebad Kühlungsborn geht mit Lautsprechern gegen übergriffige Möwen vor. Wie Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) am Dienstag sagte, kommen an touristischen Hotspots zu bestimmten Zeiten aus mehreren Lautsprechern spezielle Möwen-Warnlaute heraus. Möwen seien in Kühlungsborn wie auch in anderen Ostsee-Orten so dreist geworden, dass sie den Menschen überfallartig Brötchen oder Eiswaffeln aus den Händen reißen. Wie Kozian sagte, können dabei auch Verletzungen am Kopf, im Gesicht oder den Händen entstehen. Zunächst hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.