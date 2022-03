Steinadler FOTO: Chris Gomersall Vogelwelt Bleihaltige Munition gefährdet Greifvögel in Europa Von dpa | 18.03.2022, 05:18 Uhr | Update vor 4 Std.

Rund 100.000 Tonnen Blei gelangen in der EU alljährlich in die Umwelt. Das giftige Schwermetall tötet. Ohne Blei in Jagdmunition gäbe es zum Beispiel viel mehr Greifvögel, haben Forscher errechnet.