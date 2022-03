Hummel FOTO: Marcus Brandt Natur-nachhaltigkeit Summend von Blüte zu Blüte Von dpa | 20.03.2022, 15:35 Uhr | Update vor 2 Std.

Einige Leute legen sich Steine und Kies in den Garten am Haus. Andere wollen nur grünen Rasen. Für Insekten ist es aber am besten, wenn zumindest in einem Teil des Gartens heimische Blumen wachsen.