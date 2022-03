Seeadler FOTO: Ian McCarthy Vergiftung Weniger Greifvögel wegen bleihaltiger Munition Von dpa | 18.03.2022, 16:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Rund 100.000 Tonnen Blei gelangen in der EU alljährlich in die Umwelt, etwa ein Siebtel davon durch bleihaltige Munition bei der Jagd. Doch giftiges Schwermetall tötet. Das zeigt sich am Bestand der Greifvögel.