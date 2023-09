Mindestens 19 Autos sind am Wochenende im Bereich der Innenstadt mutwillig beschädigt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Den Angaben zufolge haben die bislang Unbekannten in der Zeit von 15 Uhr am Samstag bis 13 Uhr am Sonntag bei mindestens 19 geparkten Autos an der Brauenkamper Straße sowie zwischen Burggrafendamm und Hundertster Weg den Lack zerkratzt.

Alle Schäden auf der rechten Seite

An allen Fahrzeugen befanden sich die Schäden auf der rechten, dem Gehweg zugewandten Seite. Insgesamt wird von einem Schaden in Höhe von fast 20.000 Euro ausgegangen. Weitere geschädigte Personen und auch Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter (0 42 21) 15 59-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.