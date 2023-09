Ein Mann hat am Sonntag möglicherweise unter Drogen einen schweren Verkehrsunfall in Huntlosen verursacht. Laut Polizei wurde der 28-Jährige dabei selbst schwer verletzt. Nach Angaben der Behörde war der Rumäne gegen 19 Uhr mit einem Audi auf der Huntloser Straße in Richtung Kirchhatten unterwegs. Wie Zeugen berichten, fuhr er dabei in starken Schlangenlinien und bremste mehrfach ohne Grund stark ab.

Auto und Hauswand stark beschädigt

In Sandhatten kam er mit dem Audi nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit einer Hauswand. Der 28-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, konnte den Wagen aber selbständig verlassen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sein Audi und die Hauswand wurden erheblich beschädigt.

Außerdem wurde ein geparktes Auto in der Auffahrt durch Trümmerteile lädiert. Insgesamt wird von einem Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro ausgegangen. Damit die Hauswand nicht einstürzt, musste sie durch 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr abgesichert werden.

Verdacht auf Drogenkonsum

Aufgrund der Zeugenaussagen und dem gezeigten Verhalten bestand der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben könnte. Er selbst gab an, übermüdet gewesen zu sein. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,0 Promille. Um eine mögliche Beeinflussung durch Drogen feststellen zu können, veranlasste die Polizei im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.



Gegen den 28-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Ob er überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss ebenfalls ermittelt werden.