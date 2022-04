Ein betrunkener Radfahrer ist in der Delmenhorster Fußgängerzone mit einem Fußgänger zusammengeprallt. FOTO: Melanie Hohmann Fluchtversuch endet mit Sturz Betrunkener Radfahrer prallt in Delmenhorster City mit Fußgänger zusammen Von Melanie Hohmann | 07.04.2022, 10:22 Uhr

Ein betrunkener Radfahrer ist am Mittwoch in der Fußgängerzone zwei Polizisten in die Arme gefahren. Um sich die Belehrung zu ersparen, setzte er zur Flucht an - mit schmerzhaftem Ende und einem Besuch auf der Wache.