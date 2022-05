Nach einer brutalen Prügelattacke am Bremer Hauptbahnhof konnte die Polizei den Täter dank Videoaufnahmen fassen. FOTO: imago images / Fotostand / K. Schmitt Von Videoleitstelle überführt Gewalttäter nach Prügelattacke am Bremer Hauptbahnhof festgenommen Von Eyke Swarovsky | 04.05.2022, 13:43 Uhr

Ein 41-jähriger Mann hat am frühen Dienstag in der Bremer Bahnhofsvorstadt auf einen anderen Mann eingeprügelt. Mit Hilfe der Videoüberwachung am Hauptbahnhof konnten Einsatzkräfte den Täter vorläufig festnehmen.