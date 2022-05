Zwei Männer haben am Sonntag in Bremen wegen seiner sexuellen Orientierung auf einen 31-Jährigen eingeschlagen. FOTO: imago images / Jannis Grosse Mann sprach über Religion Homophober Prügelangriff auf 31-Jährigen am Rembertiring in Bremen Von Eyke Swarovsky | 23.05.2022, 15:48 Uhr

Zwei Unbekannte haben am Sonntagnachmittag in einem Schnellrestaurant am Rembertiring auf einen 31-jährigen Bremer eingeschlagen. Auslöser soll die sexuelle Orientierung des Mannes gewesen sein.