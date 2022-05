In einer Bremer Flüchtlingsunterkunft ist ein Streit eskaliert. Mehrere Personen wurden verletzt. (Symbolfoto) FOTO: imago images / Future Image Schnittverletzungen am Hals Messerstiche bei Auseinandersetzung in Bremer Flüchtlingsunterkunft Von Eyke Swarovsky | 03.05.2022, 16:34 Uhr

In der Nacht auf Dienstag ist ein Streit in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Bremen-Osterholz eskaliert. Dabei wurde ein 27 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt.