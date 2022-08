Symbolbild - Blaulicht FOTO: David Inderlied up-down up-down Verbindungen zur Clankriminalität? 23-Jähriger bei Streit in Bremen angeschossen - Mutmaßlicher Schütze stellt sich Von Florian Mielke | 09.08.2022, 10:53 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in Woltmershausen kam es am Montag zu einer Schießerei. Das Opfer und der mutmaßliche Täter gehören einer Großfamilie an.