Dieseldiebe haben in den vergangenen Tagen mehrfach Treibstoff aus abgestellten Lastwagen abgezapft. FOTO: Thomas Banneyer Sprit lief in Kanalisation Dieseldiebe zapfen mehrere Lastwagen in Bremen an Von Eyke Swarovsky | 14.04.2022, 16:34 Uhr

Diebe haben in den vergangenen zwei Nächten in Hemelingen mehrere Lastwagen angezapft und versucht, Dieselkraftstoff zu stehlen. Die Polizei Bremen ermittelt wegen Diebstahls und Gewässerverunreinigung, weil Sprit in die Kanalisation lief.