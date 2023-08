Bei einem Verkehrsunfall in Kirchseelte hat sich eine Frau am Mittwoch, gegen 8 Uhr, schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit. Demnach befuhr die 52-Jährige den Bremer Weg mit einem Audi in Richtung Dorfstraße. Ungefähr 300 Meter vor der Einmündung zur Dorfstraße ist sie mit dem Auto zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Nach diesem ersten Zusammenstoß landete das Fahrzeug in einem Graben. Dabei hat sich die Frau schwer verletzt. Außerdem konnte sie sich den Angaben zufolge nicht selbständig aus dem Auto befreien.

45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchseelte, Harpstedt und Groß Ippener waren im Einsatz, um ihr zu helfen. Außerdem seien weitere Rettungskräfte und ein Notarzt vor Ort gewesen. Anschließend wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An dem Auto entstanden den Angaben zufolge Schäden in Höhe von 20.000 Euro.

Feuerwehr weist auf Stabilität moderner Fahrzeuge hin

Wie die Kreisfeuerwehr mitteilt, verdeutlicht dieser Unfall erneut die Bedeutung der Stabilität moderner Fahrzeuge. Obwohl der Unfall zu erheblichen Schäden am Fahrzeug führte, habe sich die Fahrgastzelle als widerstandsfähig erwiesen und die Fahrerin vor schwereren Verletzungen geschützt. Jannik Stiller, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg, merkte dazu an: „Noch vor 10 Jahren hätte dieses Unfallbild anders ausgesehen. Neue Fahrzeuge sind so konstruiert, dass sie die Sicherheit der Insassen bei schweren Unfällen erhöhen. In diesem Fall rief die Patientin sogar selbst aus dem Fahrzeug den Notruf.“