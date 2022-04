In Bremen hat eine Frau einer Polizistin das Funkgerät entrissen und damit auf sie eingeprügelt FOTO: imago images/Pressedienst Nord Zwei verletzte Einsatzkräfte Frau schlägt in Bremen mit Funkgerät auf Polizisten ein Von Eyke Swarovsky | 11.04.2022, 17:47 Uhr

In Bremen hat am Samstag eine 22-jährige Frau die Festnahme ihres 31-jährigen Freundes behindert, einer Polizistin das Funkgerät entrissen und damit auf sie eingeprügelt. Die Frau und ihr Freund wurden in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.