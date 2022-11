Einen mit Haftbefehl gesuchten Bremer hat die Polizei am Sonntag in Dötlingen dingfest gemacht. Symbolfoto: imago images / onw-images up-down up-down Bei Kontrolle in Dötlingen aufgeflogen 17-Jähriger ohne Führerschein am Steuer - Beifahrer kommt ins Gefängnis Von Bettina Dogs-Prößler | 28.11.2022, 12:06 Uhr

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen mit Haftbefehl gesuchten Bremer in Dötlingen aufgegriffen. Begleitet wurde er von einem 17-jährigen am Steuer, der keinen Führerschein besitzt.