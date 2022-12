Mit einem Rettungswagen musste am Sonntag eine 23-Jährige nach einem schweren Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Symbolfoto: imago images/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Verkehrsunfall in Wardenburg Straßenglätte: 23-Jährige kommt von Straße ab und prallt gegen Baum Von Bettina Dogs-Prößler | 19.12.2022, 12:25 Uhr

Auf eisglatter Straße ist am Sonntag eine junge Frau in Wardenburg verunglückt. Schwer verletzt musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden.