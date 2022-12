Zwei verschiedene Einsätze hielten die Polizei in Bremen in der Nacht zu Samstag auf Trab. Symbolfoto: Imago/Karina Hessland up-down up-down Einsätze in Bremen Kämpfe mit Hammer und Messer: Zwei Menschen in Woltmershausen und Huchting verletzt Von Sebastian Hanke | 11.12.2022, 10:09 Uhr

In der Hansestadt Bremen wurden zwei Männer in den Stadtteilen Woltmershausen und in Huchting durch Hammerschläge bzw. Messerstiche verletzt. Die Polizei konnte einen Täter schnell festnehmen.