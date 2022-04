09.06.2019, xpsx, Fussball Relegation zur Kreisoberliga HU, Spvgg. Huettengesaess - 1.FC Erlensee II v.l. rote karte sc FOTO: www.imago-images.de Nach gelb-roter Karte Jugend-Fußballspiel in Bremen wegen wilder Schlägerei abgebrochen Von Eyke Swarovsky | 03.04.2022, 12:22 Uhr

Ein A-Jugend-Pokalspiel ist am Samstagnachmittag in der Bremer Vahr derart aus dem Ruder gelaufen, dass die Polizei einschreiten musste. Es laufen Ermittlungen in acht Fällen wegen Körperverletzung.