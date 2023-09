Das Fahrzeug hatte auf der Überführung der A1 Feuer gefangen und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Brinkum mitteilte, rückten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Brinkum und Stuhr sowie der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst um 10.23 Uhr aus, um den Brand zu löschen. Als die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle eintrafen, brannte der Transporter bereits lichterloh.

B6 kurzfristig in Brinkum-Nord voll gesperrt

Zwei Atemschutztrupps des zuerst eingetroffenen Löschgruppenfahrzeuges konnten das Feuer schließlich schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf den Anhänger verhindern. Die Bundesstraße musste kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Insassen des Fahrzeuges konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Nach 75 Minuten war der Einsatz wieder beendet. Warum der Kleintransporter Feuer gefangen hatte, ist nicht bekannt.

Bereits am Wochenende war die B6 wegen eines Fahrzeugbrandes in die Schlagzeilen geraten. Unter einer Brücke in Bremen brannten zwei Fahrzeuge. Die darüberliegende Fahrbahn wurde in Mitleidenschaft gezogen. Stadtauswärts war die Bundesstraße deshalb in Höhe des Neustädter Bahnhofs bis auf Weiteres gesperrt.