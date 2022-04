Bei einer Festnahme leistete eine Ladendiebin in Bremen erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten. FOTO: Melanie Hohmann Polizist bei Festnahme verletzt Ladendiebstahl in Bremen eskaliert Von Ruben Schiefke-Gloystein | 05.04.2022, 16:04 Uhr

Eine 33-jährige Frau griff nach einem Ladendiebstahl am Montagabend in Vegesack den 49-jährigen Ladendetektiv an und widersetzte sich der Festnahme.