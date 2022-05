Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wildeshausen ist am Freitag ein 38-Jähriger aus Cloppenburg tödlich verunglückt. FOTO: imago stock&people Mit Baum kollidiert Landkreis Oldenburg: Tödlicher Verkehrsunfall in Wildeshausen Von Ruben Schiefke-Gloystein | 20.05.2022, 15:24 Uhr

Ein 38-Jähriger ist am Freitag mit seinem Wagen in Wildeshausen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle.