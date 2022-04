Im Landkreis Wesermarsch wird am Donnerstag um 12 Uhr der Katastrophenalarm zur Probe ausgelöst. FOTO: Rolf Vennenbernd / dpa Am Donnerstag Landkreis Wesermarsch testet Katastrophen-Alarm an allen Sirenen Von Eyke Swarovsky | 26.04.2022, 15:29 Uhr

Der Landkreis Wesermarsch testet am Donnerstag, 28. April den Katastrophenalarm an allen Sirenen sowie in der Warn-App „Katwarn“. Wer dem Alarm hört, muss sich laut Landkreis keine Sorgen machen.