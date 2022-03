In Bremen ist eine 76-jährige Frau ausgeraubt worden. FOTO: Jens Büttner / dpa Täter fixieren 76-Jährige am Boden Brutaler Überfall auf Seniorin in ihrer Wohnung in Bremen Von Eyke Swarovsky | 18.03.2022, 11:29 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend in Sebaldsbrück eine 76 Jahre alte Bremerin in ihrer Wohnung überfallen. Die Räuber erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.